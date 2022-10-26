Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре

Российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Росавиации по итогам совещания по подведению итогов летнего сезона.

«Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете. Это позволит предоставить дополнительные услуги для туристов и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России», — говорится в сообщении.

В Росавиации также добавили, что стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в 2022 году сохраняется на уровне показателей прошлого года. При этом на ряде направлений отмечается снижение тарифов.

Наиболее востребованными направлениями, по данным туроператоров, остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Кемерово, Екатеринбург, Мурманск и Калининград.

Ранее в этот день сообщалось, что иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в России. Как сообщается в ежемесячном докладе Росавиации Минтрансу, который есть в распоряжении «Известий», рейсами иностранных авиакомпаний в РФ и из нее за девять месяцев текущего года воспользовались 8,7 млн человек, в то время как за аналогичный период прошлого года это показатель составил 4 млн.

При этом международные пассажироперевозки российских авиакомпаний в отличие от зарубежных сократились почти на 16% — до 13 млн человек.