Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры РФ) возобновило аккредитацию российских компаний в сфере информационных технологий (IT). Как сообщили 26 октября в ведомстве, за две недели в их адрес поступило уже 422 заявления.

«За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них восемь компаний уже получили аккредитацию, трем отказали», — указано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Причинами для отказа в аккредитации в Минцифры назвали поданные компаниями нулевые данные по выручке и выплатам по зарплате, размер зарплаты IT-специалистов, который ниже среднемесячной по региону или стране, а также отсутствие согласия компании на раскрытие налоговой тайны.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию, IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны.

1 октября правительство РФ утвердило новое положение о госаккредитации российских компаний в сфере информационных технологий. Так, аккредитация будет выдаваться, если доля выручки составит не менее 30%. Кроме того, теперь аккредитацию смогут получить и стартап-проекты, которые еще не получают выручку от IT-деятельности, но инвестируют в данное направление. В данном случае при подаче документов на госаккредитацию необходимо будет предоставить выписку из реестра стартапов.

В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний утратил силу. По его словам, ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций, который уже согласован со всеми заинтересованными органами власти и субъектами РФ.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что госаккредитацию компании нужно будет подтверждать каждый год.

В июле стало известно, что Минцифры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство начало вырабатывать их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.