Политолог объяснила суть «административных инноваций» ради победы в СВО

Политолог Наталия Елисеева в среду, 26 октября, разъяснила «Известиям» суть «административных инноваций» по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции.

Эксперт сравнила нынешнюю систему работы координационного совета с ситуацией во время пандемии коронавируса, когда мэр Москвы Сергей Собянин успешно показал себя в оперативном решении довольно сложных вопросов по обеспечению жизнедеятельности столицы, а потом этот порядок решения вопросов был применен в других регионах. В то же время довольно значительную роль играл премьер-министр Михаил Мишустин.

«Здесь такая же ситуация, когда Мишустин и Собянин наделены дополнительными полномочиями для более эффективной координации и коммуникации между всеми уровнями власти и структурами. Это всё обусловлено определенной необходимостью и проблемами в коммуникации, которые наблюдались», — пояснила Елисеева.

Для того чтобы это решить, и были назначены Мишустин и Собянин, за каждым из них закреплена своя линия и своя роль, подчеркнула специалист.

«Всё это нацелено на усиление контроля за происходящим, для обеспечения всем необходимым армии, осуществления поставок, ремонта и всего остального», — добавила она.

Ранее в этот день «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что кабмин получил право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. Согласно нововведению, Министерство обороны будет заниматься только военными вопросами, а политическая ответственность за военные ресурсы, а также право на административные реформы передана Мишустину и Собянину.

25 октября президент РФ Владимир Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания. Так, глава государства отметил, что работа в совете по нуждам специальной военной операции (СВО) ведется неделю и проект задач может быть не готов по объективным причинам. Однако его необходимо подготовить в короткие сроки. При этом Путин подчеркнул, что чиновники и производители должны получать обратную связь из первых рук по обеспечению нужд армии.

21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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