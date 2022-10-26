Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода

В Баку 26 октября улицы затопило из-за аварии на магистральном водопроводе, соединяющем центральные водохранилища столицы.

«Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм, соединяющем центральные водохранилища «+ 52 Алатава» и «+ 82 Запад», — пишет портал Vesti.az.

Руководитель сектора по связям с общественностью компании «Азерсу» Анар Джабраиллы, в свою очередь, сообщил, что были отключены насосы, для аварийных работ привлечены бригады и спецтехника бакинского управления водоканала и управления водоканала Ясамальского района.

«Авария частично оставила без воды Ясамальский и Сабаильский районы Баку», — написал Джабраиллы в социальных сетях.

В мае сообщалось об аварии на магистральном водопроводе Троицкое – Шараповка в Омске, которая оставила без воды семь районов. Труба была отремонтирована в сжатые сроки, водоснабжение налажено.