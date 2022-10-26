Сильнейшие российские снукеристы открыли новый турнир viju snooker cup

25 октября в Московской академии снукера состоялась презентация эксклюзивного оригинального проекта телеканала Viasat Sport и стриминга viju — турнира viju snooker cup. Участники viju snooker cup — звезды российского бильярда, победители и призеры мировых и российских чемпионатов по снукеру, русскому бильярду и пулу.

Турнир viju snooker cup — новый оригинальный проект от Viasat Sport и стриминга viju, который объединяет рекордное число звезд российского бильярда. Однозначно событие понравится всем поклонникам бильярдного спорта без исключения и, скорее всего, влюбит в себя тех, кто никогда не интересовался этим направлением. Турнир стартует с 18 декабря в эфире телеканала Viasat Sport и онлайн в стриминге viju.

По результатам жеребьевки 10 сильнейших спортсменов России распределены на две группы. Четверо лучших выйдут в полуфинал и поборются за главный приз — поездку на Q School в Великобританию. Для каждого снукериста это возможность исполнить мечту и прорваться в мэйн-тур, где выступают лучшие мировые игроки в снукер. Победитель может быть только один. Старт съемок матчей viju snooker cup начнется уже 26 октября в 19:00 в Московской академии снукера.

По словам первого вице-президента Федерации бильярдного спорта России Якова Фирсова, организация и проведение подобных турниров — это очень интересная, нужная, но сложная работа: «Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто этот турнир задумал и организовал. Собрать вместе всех сильнейших игроков нашей страны и вывести снукер на мировой уровень в России — это достойно уважения. Участники viju snooker cup — мастера своего дела, все прекрасно готовы к играм и настроены бороться до конца. Я уверен, что после турнира viju snooker cup любителей этого захватывающего вида спорта в нашей стране станет в разы больше».

Алексей Корень, многократный обладатель Кубка России по снукеру, тренер Московской академии снукера, назвал проведение viju snooker cup гигантским скачком вперед для снукера. «Насколько мне известно, таких грандиозных турниров по снукеру с привлечением Московской академии снукера в России еще не проводилось. Редко где встретишь в одном месте столько титулованных игроков. Все соперники очень сильные. Я всех их хорошо знаю. Буду играть от матча к матчу и не думать о финале. Буду получать удовольствие от игры», — отметил Алексей Корень.

Зрители, которые посетили презентацию турнира, убедились: снукерный матч не уступает по напряжению и зрелищности другим видам спорта. Каждый из присутствующих ощутил на себе особенность и неповторимость игры: противостояние двух соперников, неспешное развитие событий, когда в сложной ситуации игрок несколько минут размышляет над своим ударом. Все это накаляет атмосферу и сказывается на игре снукеристов: победу приносят считаные миллиметры, и один удар может оказаться безупречно просчитанным или абсолютно провальным.

Участники viju snooker cup — призеры чемпионатов Европы и мира, среди которых такие спортивные игроки, как серебряный призер чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский. В прошлом году Иван остановился в полушаге от мэйн-тура, не дожав финал чемпионата Европы. В этом году игрок настроен максимально серьезно и будет до последнего бороться за победу, чтобы выиграть свой снукерный билет в Великобританию. Также в viju snooker cup участвуют многократная чемпионка мира, самый титулованный игрок в истории русского бильярда Диана Миронова; чемпион Европы по пулу среди мужчин Сергей Луцкер; серебряный призер чемпионата мира по снукеру среди женщин Анастасия Нечаева; многократный обладатель Кубка России по снукеру, тренер Московской академии снукера Алексей Корень; многократный чемпион России по снукеру среди детей Артем Истомин; победитель первенства России по снукеру среди юношей до 22 лет Андрей Гладык; победитель первенства России по снукеру среди юношей до 19 лет Андрей Карасов; участник многих престижных турниров, снукерист Микаэл Нерсисян; участник многих престижных турниров, снукерист Арсений Королев.

Диана Миронова, самая титулованная российская бильярдистка и многократная чемпионка мира, поделилась, чего ждет от предстоящего турнира: «В русском бильярде я перевыполнила план и хочу попробовать себя в снукере. Скажу честно: насчет финала я не питаю иллюзий. К сожалению, для большинства зрителей снукер ассоциируется с русским бильярдом. И мало кто знает, что на самом деле это самый сложный вид лузного бильярда. Мне нравится снукер, хотя его правила более сложные. Поэтому прежде всего на viju snooker cup я собираюсь развивать свои навыки и улучшать результаты в этом виде игры».

Иван Каковский, серебряный призер чемпионата Европы и шестикратный чемпион России по снукеру, настроен более решительно: «Снукер для меня — хобби и профессия. На таких турнирах любые игроки получают колоссальный опыт и удовольствие. Я хочу попасть в мэйн-тур и сделаю для этого все, что от меня зависит. Я считаю, что нахожусь в очень неплохой форме и готов выиграть этот турнир».

Трансляцию соревнований viju snooker cup можно смотреть в эфире Viasat Спорт и онлайн в стриминге viju: