Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов США об Украине
Наука
Экспресс-система для диагностики гепатита появится в 2023 году
Армия
Правительство РФ поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО
Мир
Воздушная тревога объявлена на большей части Украины
Армия
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Авто
АвтоВАЗ выпустит еще одну партию автомобилей Lada Largus
Недвижимость
Цены на жилье бизнес-класса в Москве выросли на 3%
Происшествия
Два сапера подорвались на мине во время спасения человека в ЛНР
Мир
Украина обсудила с западными партнерами гарантии безопасности
Общество
В Херсонской области задержали пособника ВСУ
Армия
Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ при Суровикине
Армия
Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон наподобие Мариуполя

Из водительского удостоверения могут убрать штрих-код

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода. По данным МВД России, ведомство планирует его убрать из водительских прав с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект документа 26 октября был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Важная «цифра»: водители смогут предъявлять электронные права
Нужно ли по-прежнему возить с собой бумажные документы

Убрать штрих-код из российского водительского удостоверения МВД России планирует из-за его ненадобности. Согласно опубликованному документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — уточнили в ведомстве.

Пока штрих-код расположен на оборотной стороне водительского удостоверения.

1 октября в России заработал электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение. Автомобилисты могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Проверить подлинность прав госавтоинспектор сможет при помощи специального планшета. Пока проект носит экспериментальный характер, поэтому водителям рекомендуется всегда носить с собой пластиковый документ. На данный момент разрабатываются поправки в ПДД, которые должны сделать электронные права полноценной заменой физическому документу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022