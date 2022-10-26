Из водительского удостоверения могут убрать штрих-код

Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода. По данным МВД России, ведомство планирует его убрать из водительских прав с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект документа 26 октября был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Убрать штрих-код из российского водительского удостоверения МВД России планирует из-за его ненадобности. Согласно опубликованному документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — уточнили в ведомстве.

Пока штрих-код расположен на оборотной стороне водительского удостоверения.

1 октября в России заработал электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение. Автомобилисты могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Проверить подлинность прав госавтоинспектор сможет при помощи специального планшета. Пока проект носит экспериментальный характер, поэтому водителям рекомендуется всегда носить с собой пластиковый документ. На данный момент разрабатываются поправки в ПДД, которые должны сделать электронные права полноценной заменой физическому документу.