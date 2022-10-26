Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину

Жителей Запорожской области, знающих о подготовке терактов в регионе и не сообщивших об этом правоохранительным органам, выдворят на Украину. Об этом 26 октября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Если доказано его знание о теракте, [готовящимся] его родственником, знакомым, близким и он эту информацию не доложил в соответствующие органы, то есть скрыл ее, зная, что готовится теракт против мирного населения, то в этом случае мы выдворяем этих людей за ленточку так называемую в Васильевке», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, такие люди являются соучастниками преступления.

«А те, кто напрямую причастны, конечно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди будут подлежать суду», — добавил он.

Накануне у здания запорожского областного телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах.

По последним данным, пострадали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Преступники, осуществившие теракт, попали на кадры видеонаблюдения. Их ищут по ориентировкам.

Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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