В ФРГ ожидают снижения напряженности с Францией после визита Шольца в Париж

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц считает, что правительство Германии создало напряженность в отношениях с Францией и запланированный на 26 октября визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж направлен на то, чтобы смягчить ее последствия. Такое мнение Мерц выразил 26 октября в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По словам Мерца, в последние месяцы в германо-французских отношениях появилась достаточно сильная напряженность из-за действий правительства Германии и поездка Шольца в Париж направлена на то, чтобы смягчить ее последствия.

«Канцлер должен использовать эту поездку, чтобы снова запустить франко-германский двигатель», — отметил лидер ХДС.

Мерц выразил мнение, что именно правительство Германии несет ответственность за недавние разногласия с Францией «не только из-за дебатов по энергетической политике, но и из-за запланированного на следующей неделе визита Шольца в Китай».

Председатель ХДС заметил, что он обеспокоен тем, что Германия становится всё более изолированной в Европе. Он подчеркнул также, что, по его мнению, между Германией и Францией больше нет скоординированной линии по основным международным вопросам, таким как будущие отношения с Китаем или последствия ситуации на Украине.

Ранее в этот же день газета Politico написала, что президент Франции Эммануэль Макрон может унизить Шольца, если откажется проводить с ним совместную пресс-конференцию после переговоров в Париже. По данным издания, Берлин встречу политиков с журналистами уже анонсировал, однако Елисейский дворец вскоре объявил, что пресс-конференция не запланирована.

Как делают вывод журналисты, отношения между Макроном и Шольцем сейчас охладели до такой степени, что они уже даже не могут договориться об организации выхода для представителей СМИ.

Ранее, 23 октября, газета Le Figaro заявила, что украинский конфликт стал индикатором многих разногласий между канцлером ФРГ и президентом Франции и создал новые. Как отмечается, основы отношений двух стран были заложены 60 лет назад договором о дружбе, однако Германия уже несколько месяцев действует практически в одиночку. Возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме €200 млрд на фоне энергокризиса. Берлин не предупредил о своем плане Париж, который в контактах с партнерами настаивал на необходимости «общесоюзного ответа» для решения энергетических проблем.

В тот же день сообщалось, что отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. Как заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль, Берлин выступает за расширение союза на Восток, в то время как Париж выступает за поддержку государств, приверженных развитию интеграции.

Также Франция не одобрила предложение депутата бундестага Вольфганга Шойбле о создании антироссийского союза в Европе, в который должны войти Германия, Франция и Польша. Предполагается, что этим трем странам предстоит выработать общие направления военной политики против Москвы.

20 октября президент Франции Эммануэль Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолируют его от Евросоюза (ЕС).

Днем ранее The Telegraph указал на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Макрон тогда даже отменил запланированную встречу с Шольцем, что является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС.