На площадке фестиваля «Золотая черепаха» открылся спецпроект «Белая книга»

20 октября 2022 года на площадке XVI международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который проходит до 20 ноября 2022 года на территории выставочных залов СХР (Западное крыло Новой Третьяковки, г. Москва, ул. Крымский Вал, 10), открылся специальный проект для незрячих и слабовидящих «Белая книга».

Уникальный инклюзивный проект «Белая книга» — социально ориентированное мероприятие фестиваля «Золотая черепаха», стартовавшее в 2019 году при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В рамках проекта для незрячих и слабовидящих реализуется специальная выставка фоторабот, которые выполнены в технологии тактильной печати 3D, благодаря которой люди с ограниченными возможностями могут ознакомиться с работами лучших фотографов дикой природы со всего мира. Для тактильного восприятия в 2022 году адаптировано около 20 лучших конкурсных работ.

20 октября день проекта открыли Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и Диана Гурцкая, амбассадор фестиваля, народная артистка России, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик, художественный руководитель ГБУ «Центр социальной реабилитации Дианы Гурцкой».

Антон Кульбачевский передал приветственное слово от заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова: «Поздравляю вас с открытием крупнейшей образовательной выставки «Золотая черепаха» — единственного российского мероприятия международного уровня, посвященного дикой природе. 16 лет творческий конкурс служит благородному делу: популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, воспитывает ценность дикой природы и подчеркивает необходимость сохранения животных нашей планеты. Отрадно знать, что столько профессионалов неравнодушны к развитию экологического сознания, ответственного отношения к природе и готовы делиться своим опытом и знаниями для широкой публики».

Диана Гурцкая, приветствуя гостей, заявила: «Искренне рада, что я уже третий год вместе с вами и это будет продолжаться. Здесь великолепная атмосфера добра, счастья и заботы. Я с гордостью могу сказать, что очень многое делается в нашей стране и в Москве для людей и детей с инвалидностью. Я горда и счастлива, что у нас такая замечательная, добрая, удивительная душевная Москва».

Участниками мероприятия стали более 70 детей с нарушениями зрения. Для гостей выступила Диана Гурцкая и коллектив детского музыкального театра «Домисолька», затем группы слабовидящих и незрячих детей отправились на экскурсию по выставке, которую провели Марта Любимова, тифлопедагог, автор обучающих программ для детей и взрослых с глубоким нарушением зрения, Светлана Иваненко, член правления Союза фотографов дикой природы, председатель московского городского отделения союза, член профессионального жюри фотоконкурса «Золотая черепаха», признанный специалист в области макрофотографии, и Александр Гончар, куратор творческого конкурса «Золотая черепаха».

После экскурсии ребята посетили мастер-классы «Тифлокомментирование фотографий» и «Формирование образов живой природы на экскурсиях и с помощью рельефных копий фотографий дикой природы».

Проект «Белая книга» играет важную роль в расширении представлений слепых и слабовидящих о природе и животных. Каждая работа оснащена QR-кодом с подробным аудио- и тифлокомментарием, что позволяет незрячему посетителю ознакомиться с содержанием фотографии дополнительно к тактильному осмотру. Это позволяет слабовидящему и незрячему ребенку или взрослому получить представление о предметах, приближенное к реальности. При нарушении зрения восприятие объектов становится полисенсорным — с помощью других сохранных анализаторов.