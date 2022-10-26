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Дачный дом сгорел в Мурманской области

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В поселке городского типа Верхнетуломский в Мурманской области сгорел деревянный дачный дом. Об этом сообщает управление по делам ГОЧС и ПБ региона.

Пожар произошел рано утром 26 октября в одноэтажном деревянном доме. В 5:50 спасатели уже ликвидировали открытое горение, а в 7:10 было объявлено о завершении тушения.

В результате дом площадью 24 кв. м был полностью уничтожен. Также огонь повредил стену соседней дачи и легковой автомобиль. Между участками сгорел деревянный забор, пишет ИА «Би-порт».

В тушении были задействованы девять человек. Причина возгорания и причиненный им ущерб устанавливаются.

Вечером 20 октября пожар произошел на улице Набережной в поселке Пено в Тверской области. Огонь уничтожил крышу деревянного дома и повредил стены по всей площади. В ходе тушения было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

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