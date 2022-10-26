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Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон наподобие Мариуполя
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Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон наподобие Мариуполя

Балицкий: Запорожье и его промышленные предприятия превращаются в укрепрайон наподобие Мариуполя
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Фото: РИА Новости
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Запорожье и его промышленные предприятия превращаются в укрепрайон наподобие Мариуполя и завода «Азовсталь». Об этом в среду, 26 октября, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников. <...> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий подчеркнул, что в Запорожье число наемников измеряется тысячами, они базируются в основном на заводе «АвтоЗАЗ».

При этом он отметил, что никаких угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную перегруппировку сил на запорожском направлении с перспективой атаки Васильевки и Пологи.

25 октября он рассказал, что практически все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области превращены в опорные пункты ВСУ. Рогов пояснил, что речь идет о предприятиях «Запорожсталь», «Запорожкокс» и цехах алюминиевого комбината. Также ВСУ создают опорные пункты на предприятиях поменьше, в школах, больницах, на объектах гражданской инфраструктуры и в торговых центрах.

18 октября Рогов отметил, что ВСУ сконцентрировали на линии соприкосновения в Запорожской области огромное число беспилотников. По его словам, летательных аппаратов на линии соприкосновения в настоящее время больше, чем когда-либо.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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