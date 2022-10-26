Аналитики назвали самые популярные завтраки в России

Чаще всего в 2022 году россияне покупали на завтрак коровье молоко, куриные яйца, энергетические батончики и разные виды хлеба. К такому выводу пришли аналитики онлайн-ритейлера «Самокат», с результатами исследования которых 26 октября ознакомились «Известия».

Так, специалисты изучили спрос в категории «На завтрак» с 1 января по 1 октября 2022 года, сравнив эти данные с 2021 годом. Выяснилось, что в этом году в России вырос спрос на доставку мясной продукции в утренние часы. Продажи вареных колбас увеличились на 165%, ветчины — на 207%, варено-копченых колбас — на 219%.

В то же время россияне стали больше заказывать хлопья (+140%) и йогурты (+102%). Из готовых блюд на завтрак чаще всего выбирали сырники, запеканки, каши, сытные и сладкие блины.

Также по утрам пользователи «Самоката» часто заказывали чай. Например, продажи детского чая в приложении в 2022 году увеличились на 439%, продажи рассыпного чая — на 435%, а зеленого в пакетиках — на 194%.

Жители городов-миллионников часто заказывали молоко, фруктовые, ореховые и злаковые батончики. Продажи протеиновых батончиков в Москве за год выросли на 515%, в Санкт-Петербурге — на 592%, в Казани — на 540%, в Нижнем Новгороде — на 514%.

Вместе с тем москвичи чаще отдавали предпочтение готовым блюдам, а жители других городов — продуктам для завтрака. В Санкт-Петербурге среди самых популярных позиций были куриные яйца и хлеб. В Казани наибольшим спросом пользовалась молочная продукция: традиционный творог, пастеризованные йогурты, творожки. В Нижнем Новгороде выбирали мучные изделия: ржано-пшеничный хлеб и другие виды хлеба и выпечки, а также сэндвичи и роллы.

Ранее в этот день стало известно, что осенью россияне предпочитают согреваться облепиховым чаем: в сентябре спрос на напиток вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Также аналитики сервиса «Сбер Еаптека» выяснили, что в России стали в два раза чаще заказывать сиропы и бальзамы, которые можно добавить в горячий напиток.