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Российский турсервис Russpass представил новые инструменты для отельеров

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Цифровой туристический сервис Russpass подключился к одной из крупнейших в России систем управления отелями и онлайн-бронирования номеров. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране», — отметила вице-мэр.

По ее словам, система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы, осуществлять бронирование. Работающие с Russpass отельеры смогут пользоваться этими инструментами за 1 рубль в месяц в течение года при подключении до 26 апреля 2023 года.
Как отметила Сергунина, таким образом сервис планирует поддержать предпринимателей и значительно расширить свою базу гостиниц к следующему году.

Russpass — цифровой сервис, позволяющий пользователю спланировать путешествие по России. На портале можно забронировать отель, купить железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане. Всего сервис предлагает 27 услуг. Российские гостиницы стали активно присоединяться к Russpass c апреля 2022 года. Для них действует сниженная комиссия с продаж — 5%. Также сервис, разработанный по инициативе правительства Москвы, предлагает отелям возможности для бесплатного маркетингового и рекламного продвижения их услуг.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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