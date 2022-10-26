Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Илон Маск планирует закрыть сделку по Twitter 28 октября. Миллиардер обозначил сроки на встрече с кредиторами. Достигнутые еще весной договоренности сорвались, передает телеканал «Известия». Маск обвинял Twitter в обмане и разорвал сделку. Компания подала на миллиардера встречный иск. Теперь Маск стремится закрыть сделку до начала слушаний. Покупку финансируют семь крупных банков. Инвесторы выделят кредит в $13 млрд на покупку Twitter. Общая стоимость сделки составляет $44 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.