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Китайская газета назвала отопительный сезон испытанием для ЕС

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С началом отопительного сезона Евросоюз столкнется с настоящим испытанием. Об этом написал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Чжэн Тао.

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«Экономические перспективы еврозоны становятся всё мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии», — считает он.

По мнению обозревателя, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам европейских стран, а введение санкций в отношении России обернулось против ЕС. Он отметил, что энергетический кризис вызвал в Европе инфляцию, снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства и значительное замедление экономики.

«В результате блок вынужден закупать сжиженный природный газ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать актом самоубийства», — отмечается в материале.

Чжэн Тао также обратил внимание на то, что среди европейцев всё больше распространяется чувство «усталости от Украины», происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой».

Ранее, 22 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне энергетического кризиса в Европе производители из ЕС переносят производства в США. Тем самым заокеанский союзник Европы становится главным выгодополучателем от еврокризисов — и энергетического, и экономического.

Страны Европы стали отказываться от энергоносителей из РФ в рамках антироссийских санкций на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Попытки заменить российское топливо привели к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии, производств и продуктов в странах Европы.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

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