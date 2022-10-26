Момент взрыва в жилом доме в Ижевске попал на камеру домофона. Видеозапись в среду, 26 октября, была опубликована в группе «ЗИ — Злой ижевчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина проходит с сумками мимо подъезда, спустя несколько мгновений раздается мощный взрыв. На территорию вокруг дома начинают сыпаться многочисленные обломки.

В результате взрыва несущие конструкции дома повреждены не были, вылетели стекла на лестничной клетке со второго по девятый этажи. Пострадал жилец квартиры, в которой и произошел взрыв, затем там начался пожар.

О пожаре в квартире на улице Воровского стало известно ранее в этот день. В тушении пожара на площади 23 кв. м были задействованы 47 человек и 18 единиц техники.