Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 октября прокомментировала слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который в интервью газете Politico заявил, что считает свою страну полигоном для испытаний различных вооружений.

Захарова подчеркнула, что в Москве понимают это, поэтому предупредили мир об опасности активации властями Украины «грязной бомбы».

«Мы это уже поняли и предупредили об опасности активации киевским режимом «грязной бомбы», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя интервью.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км. После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

В тот же день глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Великобритании, США, Франции и Турции. Он довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

24 октября Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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