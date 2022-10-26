Мужчина утонул на протоке Сухой Аган в ХМАО

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в районе острова Горелый утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Нефтеюганский район, в 20 км от поселка Сингапай, в районе острова Горелый, на протоке Сухой Аган, утонул мужчина», — цитирует сообщение ведомства ИА «Ура.ру».

Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

10 октября сообщалось, что в Себежском районе Псковской области во время рыбалки утонул 39-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели, оно находилось в 50 м от берега на глубине 2–4 м.