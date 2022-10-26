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Украина обсудила с западными партнерами гарантии безопасности

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с западными партнерами гарантии безопасности Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с западными партнерами вопросы гарантий безопасности для Киева в развитие проекта рекомендаций международной группы Ермака — Расмуссена. Об этом сообщила в среду, 26 октября, пресс-служба украинского лидера.

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В обсуждении приняли участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу и советник президента Франции по иностранным делам Эмманюэль Бонн.

«Отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного международной экспертной группой Ермака — Расмуссена», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Кроме того, Ермак передал партнерам желание Киева как можно скорее получить системы противовоздушной обороны (ПВО).

В сентябре офис главы государства опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, который должен объединить «основную группу стран-союзников и Украину». Документ представили бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и Ермак.

В качестве гаранта безопасности страны Киев предлагает рассмотреть страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. В документе прописан ряд обязательств, которые группа гарантов должна взять на себя вместе с Украиной.

Отмечалась, что к «обязывающему соглашению» могут прилагаться дополнительные договоры, например, о поставках Украине средств ПВО и ПРО, о региональной безопасности в Черном море.

В Кремле, комментируя киевский проект, заявили, что гарантии безопасности Украине может предоставить лишь украинское руководство, которое поймет безвыходность ситуации.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский проект «гарантий безопасности» является прологом к третьей мировой войне.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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