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Два сапера подорвались на мине во время спасения человека в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два сапера министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Луганской Народной Республики (ЛНР) подорвались на мине во время спасения местного жителя в лесополосе в районе населенного пункта Лопаскино. Как сообщил 26 октября представитель пресс-службы МЧС ЛНР, саперы получили ранения и были госпитализированы.

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«Во время проведения работ по спасению гражданского лица в лесополосе в Славяносербском районе (территория заминирована) произошел взрыв мины, при котором пострадали два сотрудника взвода инженерно-саперных работ», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы.

Он уточнил, что сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС ЛНР доставлены в больницу Луганска с ранениями различной степени тяжести.

Ранее, 16 октября, стало известно, что инженерные подразделения народной милиции ЛНР проводят разминирование автомобильных дорог и территорий, освобожденных от вооруженных сил Украины (ВСУ). Как подчеркнули в Минобороны, особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения республики, а также землям сельхозназначения.

Ранее, 13 октября, сапер рассказал об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что специалистам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд.

25 сентября военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) разминировали школу и дворы жилых домов в нескольких населенных пунктах ЛНР. По их словам, местные жители встречают саперов очень тепло, а некоторые даже плачут.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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