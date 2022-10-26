Школьницы пострадали в ДТП с пьяными автомобилистами на Урале

В Красноармейском районе Челябинской области в результате столкновения двух машин, за рулем которых находились пьяные водители, пострадали две девочки-подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 26 октября на дороге между деревней Фроловка и селом Ханжино. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 потерял управление, машина выехала на встречку и врезалась в легковушку Chery.

В результате ДТП пострадали 15-летняя и 17-летняя пассажирки иномарки. С различными травмами школьниц госпитализировали в медучреждение, пишет ИА «Ура.ру».

Как выяснилось, оба водителя в момент столкновения были пьяны. У одного из них содержание паров этанола превышало допустимые показатели в 6,5 раза, у второго — в три раза.

В отношении автомобилистов возбуждены административные дела. Их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.