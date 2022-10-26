В МИЦ «Известия» подводят промежуточные итоги проекта «Народного фронта» «Всё для победы». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам проекта «Народного фронта» «Всё для победы». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

Сергей Горбунов, заместитель руководителя исполкома «Народного фронта»;

Полина Цветкова, куратор сбора на проекте «Всё для победы», телеведущая;

Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, член центрального штаба «Народного фронта»;

Иван Филипоненко, официальный представитель пресс-службы народной милиции ЛНР (онлайн);

Олег Никитин, военный корреспондент пресс-службы народной милиции ДНР, старший лейтенант (онлайн);

Светлана Заикина, глава регионального исполкома «Народного фронта» в Новосибирской области;

Семен Еремин, специальный корреспондент МИЦ «Известия»;

Николай Долгачев, специальный корреспондент ВГТРК.

«Всё для победы» — проект «Народного фронта» по поддержке бойцов и мирного населения Донбасса. Портал «Всё для победы!» был открыт в июне. На сайте проекта pobeda.onf.ru любой россиянин может поддержать военнослужащих Донбасса. За пять месяцев работы было собрано более 2,7 млрд рублей, это более 900 тыс. переводов от россиян.