Улов сардины иваси на Дальнем Востоке превысил показатели 2021 года

На Дальнем Востоке с начала 2022 года рыбаки выловили 167,7 тыс. т сардины иваси. Это на 7,7% выше показателя прошлого года. В уловах — рыба преимущественно с высоким содержанием жира. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Росрыболовства.

Сейчас на промысле сардины и скумбрии работают 23 средне- и крупнотоннажных российских судна. Промысел идет восточнее острова Итуруп и в Южно-Курильском проливе.

С начала года удалось добыть 32 тыс. т скумбрии. В ведомстве отметили, что уловы этой рыбы невысокие. Ситуация со скумбрией напоминает путину 2020 года, тогда уловы были низкими до третьей декады октября.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что к 17 октября выловлено 3,97 млн т рыбы и других биоресурсов. Это на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Порядка 73% вылова пришлось на Дальний Восток — там добыто 2,897 млн т рыбы, что на 2% меньше прошлогоднего показателя.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Магаданской области подвели итоги лососевой путины 2022 года. Зафиксировано общее снижение вылова рыбы на 14% в сравнении с четным 2020 годом.