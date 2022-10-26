Кражу из храма почти 20 тыс. рублей раскрыли в ЕАО

В ЕАО завершено расследование уголовного дела по факту кражи из помещения храма прихода Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Смидович. Подозреваемого установили, доставили в отдел полиции, где он сознался в совершении преступления.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на УМВД по ЕАО, злоумышленником оказался 30-летний житель поселка. Будучи в нетрезвом состоянии, он ночью разбил камнями окно храма, проник внутрь, похитил оттуда имущество и 400 рублей, принадлежащих приходу. Общий ущерб составил 18 688 рублей.

Позже подозреваемый выбросил часть церковных принадлежностей недалеко от храма. Книгу Евангелие в цельнометаллическом окладе с росписью эмалью и двумя металлическими застежками, стоимость которой превышает 10 тыс. рублей, обнаружил прохожий и вернул в храм.

Ранее сообщалось, что в Амурской области полиция задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в краже колокола с места строительства православного храма. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.