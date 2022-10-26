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WP: Киев назвал письмо конгрессменов Байдену с призывом к переговорам сигналом для Путина

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Письмо, которое написала группа из 30 американских конгрессменов к президенту США Джо Байдену, где содержится призыв начать переговоры с Россией по Украине, обеспокоило Киев. Об этом пишет 25 октября газета The Washington Post.

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Законодатели призвали главу государства рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе и помимо военной и экономической поддержки Киева дополнить ее еще и помощью дипломатической. Конгрессмены призывали создать «реалистичные условия для прекращения огня», а также «вступить в прямые переговоры с Россией».

Письмо было опубликовано в понедельник, 24 октября, однако уже на следующий день конгрессмены его отозвали, заявив, что оно было составлено еще несколько месяцев назад и помощники обнародовали его без проверки.

Как указала The Washington Post, данное письмо «неизбежно усиливает растущее беспокойство в Киеве», касающееся сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона. В публикации приводятся слова чиновника Украины, который считает, что данное послание является «обнадеживающим сигналом» для руководства РФ.

«Это обнадеживающий сигнал для [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в публикации.

По данным другого источника, Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-президенту Дональду Трампу.

В то же время заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига не стал давать комментарии изданию относительно письма, заявив, что Киев не настроен на переговоры с Москвой.

25 октября инициатор письма член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал сообщила, что конгрессмены США решили отозвать свое письмо президенту страны Джо Байдену с призывом изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Джайпал пояснила, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине. Однако, по словам Кирби, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

До этого, 14 октября, Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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