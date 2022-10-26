Около 20 дорожных объектов отремонтировали в 2022 году в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре завершили ремонт улиц, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала этого года в городе привели в порядок 19 объектов улично-дорожной сети.

Как пишет ИА AmurMedia, 26 октября завершился ремонт улицы Кирова. Она стала последней в плане дорожного ремонта по нацпроекту. На одной из старейших улиц Комсомольска-на-Амуре, которая является трассой для объезда центра города, провели самые масштабные за последние 30 лет ремонтные работы.

На участке протяженностью 3 км 226 м заменили все бордюры, сняли старый асфальт, уложили новый, отремонтировали практически все имеющиеся тротуары общей площадью 25 тыс. кв. м. Кромке того, заменены все светильники уличного освещения с желтого на белый свет, появилась дорожная разметка и новые знаки. На это было потрачено 160 млн рублей.

С момента начала реализации нацпроекта в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году в городе отремонтировали 93 улицы на сумму, превышающую 2 млрд рублей. В следующем году планируется отремонтировать 40 улиц общей протяженностью порядка 34 км.

Ранее сообщалось, что в этом году в Хабаровском крае по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок более 33 км трасс. На эти цели город получил 1,4 млрд рублей. Дорожники будут работать на 51 участке уличной сети.