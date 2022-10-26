В Петербурге спрогнозировали потепление

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду, 26 октября, превысит на 2–3 градуса средние многолетние показатели. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, столбики термометров в городе покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11 градусов.

По словам Леуса, в этот день Санкт-Петербург окажется во власти атмосферного фронта. В связи с этим погода ожидается преимущественно облачная, пройдут небольшие дожди.

Как уточняет 78.ru, ветер будет южным со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

21 октября сообщалось, что первый снег выпал ночью в некоторых районах Подмосковья. Первые осадки заметили на севере области вблизи поселка Шаховская.