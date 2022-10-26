Жителя Омской области приговорили к 18 годам колонии за убийство 4-летней дочери

Жителя Омской области приговорили к 18 годам исправительной колонии строгого режима за убийство четырехлетней дочери. Об этом в среду, 26 октября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 января 2022 года. В суде установили, что мужчина и его сожительница употребляли алкогольные напитки, после чего легли спать. Фигуранта дела разбудил шум телевизора, который смотрела его четырехлетняя дочь. Мужчина нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить.

Мать девочки проснулась, оттолкнула его от дочери, однако та уже была мертва.

«Свою вину в ходе предварительного следствия мужчина признал, однако в судебном заседании от сделанных признаний отказался, заявив о самооговоре», — говорится в сообщении.

16 сентября в Иркутской области 22-летний мужчина убил полуторагодовалого ребенка своей возлюбленной. Он схватил ребенка за шею и несколько раз бросил об стену. Причиной агрессии отчима, по предварительной информации, стал громкий плач. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.