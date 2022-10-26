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Благоустройство дворов включат в капремонт домов в ЕАО

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В ЕАО в расходы на капитальный ремонт домов включат расходы на благоустройство дворов. Это будет сделано по требованию губернатора Ростислава Гольдштейна. Также станет обязательным страхование подрядчиком своей деятельности. Это необходимо для того, чтобы компенсировать собственникам квартир незапланированные потери.

Глава регионального департамента строительства и ЖКХ Владимир Петренко рассказал, что властям удалось свести предельные расценки на капремонт к конкурентному уровню. С этого года они стали даже немного выше, чем в Хабаровском крае или Амурской области. Сразу же в эту сферу «стали заходить» крупные подрядные организации.

Так, с начала года было «расторговано» по аукционам 58 объектов. 20 объектов готовятся к сдаче, которая запланирована на конец года. Это максимальное количество за последние несколько лет для ЕАО, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в ЕАО региональная прокуратура провела проверку исполнения требований закона при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Во время проверки выяснилось, что сроки реализации программы не соблюдаются. Найдены нарушения качества работ, ремонт домов проводится с нарушением обязательных нормативов и требований.

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