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МИД: заявление США подтвердило опасения России по поводу сценария с «грязной бомбой»

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Слова представителя США на заседании первого комитета Генассамблеи ООН подтвердили опасения РФ, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов 26 октября.

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Ранее представитель США Брюс Тернер на конференции по разоружению назвал заявления РФ о готовящейся провокации с «грязной бомбой» очередным «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

В свою очередь, Воронцов отметил, что план Киева и его западных союзников рассчитан на то, что вслед за обвинением в применении ядерного оружия будет раскручена антироссийская кампания, целью которой будет подрыв доверия к Москве и изоляция РФ на международной арене.

«Всё это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем всё мировое сообщество, как бы ни хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Кроме того, Воронцов потребовал от киевских властей и западных стран прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням граждан.

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о готовящейся провокации, назвав эту информацию «ложными утверждениями».

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России ранее привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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