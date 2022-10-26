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СМИ заявили о стремлении Макрона унизить Шольца
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СМИ заявили о стремлении Макрона унизить Шольца

Politico: Макрон может оскорбить Шольца отказом в совместной пресс-конференции
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Президент Франции Эммануэль Макрон может унизить канцлера ФРГ Олафа Шольца, если откажется проводить с ним совместную пресс-конференцию после сегодняшних переговоров в Париже. Как пишет 26 октября Politico, Берлин встречу политиков с журналистами уже анонсировал, однако Елисейский дворец вскоре объявил, что пресс-конференция не запланирована.

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«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — указывает издание.

Газета отмечает, что подобный отказ в проведении совместного мероприятия для прессы является тактическим ходом, который обычно используют в качестве упрека. Например, точно так же недавно поступил сам Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Берлин.

Как делают вывод журналисты, отношения между Макроном и Шольцем сейчас охладели до такой степени, что они уже даже не могут договориться об организации выхода для представителей СМИ.

Ранее, 23 октября, газета Le Figaro заявила, что украинский конфликт стал индикатором многих разногласий между канцлером ФРГ и президентом Франции и создал новые. Как отмечается, основы отношений двух стран были заложены 60 лет назад договором о дружбе, однако Германия уже несколько месяцев действует практически в одиночку. Возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме €200 млрд на фоне энергокризиса. Берлин не предупредил о своем плане Париж, который в контактах с партнерами настаивал на необходимости «общесоюзного ответа» для решения энергетических проблем.

В тот же день сообщалось, что отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. Как заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль, Берлин выступает за расширение союза на Восток, в то время как Париж выступает за поддержку государств, приверженных развитию интеграции.

Также Франция не одобрила предложение депутата бундестага Вольфганга Шойбле о создании антироссийского союза в Европе, в который должны войти Германия, Франция и Польша. Предполагается, что этим трем странам предстоит выработать общие направления военной политики против Москвы.

20 октября президент Франции Эммануэль Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолируют его от Евросоюза (ЕС).

Ранее, 19 октября, The Telegraph указал на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, что является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС.

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