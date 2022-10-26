Пожар площадью 12 тыс. кв. м на складе в Петербурге сняли с коптера
Пожар в 12 тыс. кв. м на складе в Санкт-Петербурге снят с коптера.
На представленных кадрах видно, что огнем охвачена огромная территория.
Пожар на складе по адресу: Северный проезд, дом 8, в Санкт-Петербурге произошел накануне. Сначала огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, но спустя час возгорание захватило уже большую часть склада, крыша здания частично обрушилась. Позже спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м. Огонь тушат по третьему рангу из пяти.
К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 160 человек и 45 единиц техники.
В ведомстве также сообщили, что лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе.