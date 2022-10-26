Перелеты из Хабаровска в Чегдомын возобновляет «Хабавиа»

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» с 1 ноября возобновляет полеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно. Планируется выполнять по три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Как пишет ИА AmurMedia, в кассах авиакомпании билет для взрослого пассажира можно будет купить за 5525 рублей, а для ребенка от двух до 12 лет — за 2765 рублей.

Время в пути на турболете L-410 составит около 1,5 часа. В администрации аэропорта подчеркивают, что время прилета и вылета может меняться в зависимости от метеоусловий.

Каждый год полеты в Чегдомын авиакомпания начинает в ноябре и прекращает в конце марта, когда наступает климатическая весна. Грунтовая взлетно-посадочная полоса в Чегдомыне размокает от таяния снега и слякоти. Поэтому взлеты и посадки становятся небезопасными.