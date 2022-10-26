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Более 30 человек убиты в результате межплеменной драки в Папуа — Новой Гвинее
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Более 30 человек убиты в результате межплеменной драки в Папуа — Новой Гвинее

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Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Devan Gowans
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Более 30 человек убиты в результате межплеменного столкновения в Папуа — Новой Гвинее. Об этом в среду, 26 октября, сообщает The Guardian.

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Конфликт между племенами кулумата и кубома начался еще в прошлом месяце. Тогда во время драки между футбольными фанатами погиб человек из племени кубома, после чего кубома уничтожили у кулумата посадки батата.

В понедельник, 24 октября, кулумата хотели обратиться с жалобой к властям, но на дороге столкнулись с людьми из племени кубома, где и началась драка. Участники были вооружены «ножами, копьями и железными прутьями».

В результате произошедшего погибли 32 человека, еще 15 пропали без вести. На месте происшествия работает местная полиция.

В октябре прошлого года не менее 17 человек, в том числе и дети, погибли в результате боестолкновений в городе Герат на северо-западе Афганистана. Перестрелка на улицах города началась в обеденное время и продолжалась в течение всего дня. Стрельбу в третьем по величине городе страны начали представители преступной группировки, занимавшейся похищением людей, трое преступников были ликвидированы.

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