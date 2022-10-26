The Times сообщила о планах Британии и ЕС подписать договор для перемещения войск

Великобритания и Евросоюз (ЕС) должны на следующей неделе подписать договор для более быстрого перемещения войск Соединенного Королевства по территории Европы. Об этом 25 октября сообщила газета The Times со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Отмечается, что министр сообщила об этом во время визита в Великобританию для наблюдения за британскими и голландскими войсками, которые обучают украинские силы. Глава ведомства подчеркнула, что планы Лондона «очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине».

«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», — сказала Оллонгрен.

Проект военной мобильности, который покинула Великобритания во время Brexit, направлен на повышение скорости развертывания войск и снаряжения по всей Европе, особенно в разгар боевых действий. Программа позволяет странам-участницам перемещать свои войска через границы по европейской территории с наименьшими ограничениями.

Ранее, 25 октября, экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой, как обучался у иностранных наемников. В частности, он отметил, что на Украину приезжали инструкторы из Великобритании, ФРГ и Польши.

Накануне газета Financial Times сообщила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. В то же время, по информации издания, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что Джонсон может стать международным посредником, в задачи которого будет входить помощь Украине в восстановлении разрушенных территорий.