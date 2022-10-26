В Сети раскритиковали премьер-министра Польши за критику России

Пользователи Twitter из Польши осудили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Украины. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

Польский лидер написал в своем профиле: «Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое».

Некоторые пользователи назвали Моравецкого лицемером. Кто-то написал: «У твоей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, другой — в Палестине».

«А мог бы пан поддержать Польшу и поляков? Хотя бы раз в неделю? Или мы ему мешаем «делать приятно» американцам», ― выразил негодование один из пользователей.

«К этому добавим цензуру, которую вы нам впариваете. Раньше нельзя было говорить плохо о ковиде, теперь нельзя плохо говорить об Украине. Браво, демократия, браво», ― отметил комментатор.

Ранее, 26 октября, депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что низкие температуры в европейских домах во время отопительного сезона могут оказать решающее влияние на политику Евросоюза по Украине.

21 октября Моравецкий назвал «проклятием для Европы» российский газ, от которого регион сильно зависит, а также призвал расширять санкции против России, поскольку она атакует стратегическую инфраструктуру и якобы мирное население Украины.

28 сентября Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы жители пострадали как можно меньше.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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