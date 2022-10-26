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Турция предложила организовать встречу министров энергетики РФ и ФРГ

СМИ: Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и Германии в Стамбуле
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Фото: TASS/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
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Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре. Об этом в среду, 26 октября, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на председателя исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

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«Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я даже предложил это сторонам. Они сказали, что это нереально, но вдруг всё может быть реализовано в течение 24 часов», — цитирует председателя газета.

Дегер отметил, что саммит пройдет во дворце Чираган 8–9 декабря в Стамбуле. По его словам, в нем примут активное участие иностранные компании, в том числе и российские.

Ранее в этот день стало известно, что Турция в данный момент не обладает сведениями об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания хаба на территории республики.

Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез 25 октября заявил о достижении принципиального соглашения с российской стороной о создании в Турции газового хаба. Он заявил, что турецкое правительство приступило к исполнению работы со своей стороны.

17 октября турецкие власти призвали поддержать Анкару в создании международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.

Кроме того, 16 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

До этого, 14 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба. По словам президента Турции, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

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