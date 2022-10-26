Пожар произошел в многоквартирном доме в Ижевске

Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже многоэтажного дома в Ижевске. Об этом сообщили «Известиям» в МЧС в среду, 26 октября.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в службу «112» в 6:07. На вызов выехали машины Ижевского пожарно-спасательного гарнизона.

В 6:26 огонь на площади 23 кв. м удалось потушить.

В настоящий момент причины инцидента выясняются. Задействованы 47 человек и 18 единиц техники.

Накануне в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе по адресу: Северный проезд, дом 8. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем стало известно, что огонь полыхал на площади 6 тыс. кв. м. Позже спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м.

26 октября стало известно, что в результате пожара обрушилась крыша горящего склада на площади 9 тыс. кв. м.