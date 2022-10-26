Чемпион UFC Ислам Махачев прилетел в Махачкалу

Российский боец ММА Ислам Махачев 26 октября прилетел в Махачкалу после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280. В аэропорту российского бойца встретили аплодисментами.

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев стал новым чемпионом в легком весе. Первым среди россиян был Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца — 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры — 33 победы и девять поражений.

Россиянин посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Также Махачева и Нурмагомедова встретила бурными овациями в Абу-Даби толпа болельщиков. Менеджер Махачева Ризван Магомедов показал фанатам чемпионский пояс.

Ранее, 23 октября, Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280. По мнению эксперта, очень редко кто выигрывает титульные бои так, как это сделал Махачев.

В тот же день боец MMA Александр Емельяненко подчеркнул, что Махачев показал хорошие результаты и хороший класс боев на мировой арене.