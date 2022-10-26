В Китае предупредили об испытании для ЕС с приходом холодов

Евросоюз столкнется с трудным испытанием с началом отопительного сезона. Такое мнение выразил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Чжэн Тао.

По мнению журналиста, санкции ЕС в отношении России не убедили страну отступить, но, напротив, ударили по самой Еврозоне. Он упомянул многократно выросшие цены на энергоносители в Европе, в частности на газ, после отказа от российского и перехода на закупки топлива у США, что в его видении сравнимо с самоубийством.

«Экономические перспективы еврозоны становятся все более мрачными, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время как промышленное, так и бытовое газоснабжение и электроснабжение столкнутся с огромными проблемами», ― подчеркнул Тао.

Колумнист добавил, что споры вокруг газового вопроса привели к расколу в рядах ЕС, так как некоторые страны не готовы «жертвовать собой».

Между тем 25 октября, министры Форума стран-экспортеров газа заявили, что установка предельной цены на газ по политическим, а не экономическим причинам вредит и производителям топлива, и его потребителям.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый план ЕК по совместным закупкам природного газа странами ЕС нерациональным. По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

Ранее, 18 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по ее словам, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

До этого, 16 октября, газета Financial Times написала о рассмотрении Евросоюзом установления потолка стоимости импортируемого энергоресурса на фоне энергетического кризиса. В то же время, по данным издания, пока европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергокризиса.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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