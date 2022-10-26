Источник заявил об отсутствии данных о необходимых ЕС объемах газа из РФ

Турция в данный момент не обладает сведениями об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания хаба на территории республики. Об этом в среду, 26 октября, сообщил ТАСС источник в турецком правительстве.

«В данный момент остается неясным, сколько газа европейцы захотят покупать у России. Часть государств Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах. Поэтому сейчас нет информации о том, в каких объемах они захотят покупать российский газ через хаб», — сказал источник.

Накануне глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил о достижении принципиального соглашения с российской стороной о создании в Турции газового хаба. Он заявил, что турецкое правительство приступило к исполнению работы со своей стороны.

17 октября турецкие власти призвали поддержать Анкару в создании международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.

До этого, 16 октября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба. По словам президента Турции, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

На «Российской энергетической неделе» 12 октября российский лидер заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки.