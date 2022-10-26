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Небензя направил в СБ ООН жалобу по биолабораториям США на Украине

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Москва обвинила США и Киев в несоблюдении обязательств по военно-биологической деятельности на Украине, об этом говорится в письме постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи.

Также Россия настаивает на создании комиссии из членов Совета безопасности ООН для расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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