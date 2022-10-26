Небензя направил в СБ ООН жалобу по биолабораториям США на Украине

Москва обвинила США и Киев в несоблюдении обязательств по военно-биологической деятельности на Украине, об этом говорится в письме постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи.

Также Россия настаивает на создании комиссии из членов Совета безопасности ООН для расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, передает телеканал «Известия».

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