Экс-пленный заявил о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту

Сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из украинского плена, 26 октября рассказал, что надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев.

«У него аж руки тряслись, он, когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», — передает слова Шалыгина «РИА Новости».

Он отметил, что старший надзиратель зашел в камеру и стал показывать видео заключенным. По словам Шалыгина, у того не было сомнений, что теракт был организован Украиной. При этом в тот момент надзиратель считал, что это был не взрыв, а удар ракетой, подчеркнул бывший пленный.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года.