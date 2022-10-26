WP узнала о беспокойстве Киева после письма конгрессменов Байдену

Украина считает возможные переговоры с Россией «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес президента США Джо Байдена в Киеве расценивают как сигнал для российского лидера Владимира Путина. Об этом 25 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что члены политической элиты Украины отвергли требования некоторых демократов в конгрессе о переговорах с Россией о прекращении боевых действий.

Российская сторона, говорится в материале, перебрала все возможности для диалога после референдумов в четырех украинских регионах и дальнейшем их присоединении к РФ.

В газете отмечается, что письмо усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения важной финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы восстановят контроль над конгрессом на предстоящих промежуточных выборах.

При этом украинская сторона якобы боится быть вовлеченной во внутреннюю политику Вашингтона. Собеседник газеты подчеркнул, что Киев не встает между республиканцами и демократами и ожидает, что позиции в США по вопросу ситуации на Украине будут разниться.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине.

На следующий день инициатор письма — член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал заявила о решении отозвать свое письмо президенту страны Джо Байдену. Она заявила также, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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