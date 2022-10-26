СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рискует встретить меньшую поддержку стран Запада в ответ на критику Израиля. Об этом написал в издании National Review журналист Бобби Миллер во вторник, 25 октября.

«Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине», ― пишет Миллер.

Колумнист предположил, что в дальнейшем украинский лидер, возможно, выберет новую тактику при поиске новых союзников.

Отмечается, что периодически Зеленский и его правительство растрачивают доверие своих союзников, когда погружаются в «мутные воды» их внутренней политики.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО.

Ранее в тот же день глава министерства обороны Израиля Бени Ганц во время переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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