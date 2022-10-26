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Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею

«Прайм»: доцент Лебединская заявила, что долгожителям от государства положена выплата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские долгожители могут получить денежные выплаты от государства на день рождения. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в среду, 26 октября.

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Так, в Москве на 100 лет можно получить 28 682 рубля, а кому исполняется 101 год и больше ― 17 216 рублей. В Санкт-Петербурге на 90 лет могут выплатить 15 тыс. рублей, на 95 ― 20 тыс. рублей, на 100 ― 25 тыс. рублей.

«Долголетие ― это сокровище. Есть даже показатель «доля долгожителей на 1000 человек населения», — отметила эксперт.

По ее словам, по этому показателю в России всё не так и плохо. На первом месте в этом рейтинге стоит Великобритания (54,04 человек), на втором месте — Япония (46,33 человек) и замыкает тройку лидеров Узбекистан (29,3 человек). Россия на 17-м месте, но это совсем не плохой результат, подчеркнула Лебединская.

Ранее, 26 октября, стало известно о том, как будет работать индексация страховых выплат пенсионерам-инвалидам в России в 2023 году.

Так, инвалиды I группы (нетрудоспособные в силу врожденных болезней или приобретенных травм) будут получать страховые выплаты в размере 15 423,50 рубля, II группы (наличие патологий здоровья, которые препятствуют работоспособности) ― 7220,74 рубля, III группы (постоянные заболевания, которые ограничивают работоспособность) ― 3855,88 рубля.

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