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Группы огневого прикрытия авиации уничтожили бронетехнику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало кадры с боевой работы группы огневого прикрытия авиации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

По информации МО РФ, вертолетные группы уничтожают бронетехнику и военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождают воинские колонны и доставляют грузы. Помимо этого, они выполняют задачи по авиационной поддержке подразделений.

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Отмечается, что военные аэродромы российской армии работают круглосуточно в режиме «взлет-посадка». Пока одни вертолетные группы находятся на задании, другие проходят тщательную предполетную подготовку.

Ранее, 26 октября, Минобороны России рассказало об исключительном героизме российских военных во время спецоперации по защите Донбасса.

Накануне российские солдаты нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Кременной. Армии удалось подбить больше 10 единиц вражеской техники и уничтожить личный состав.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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