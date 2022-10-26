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Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса заместитель командира расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Равиль Аскаров в составе расчета уничтожил свыше 100 целей, за что награжден медалью Жукова. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По словам самого замкомандира, расчетом РСЗО были уничтожены укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехника, средства огневого поражения и живая сила противника.

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«Это обеспечило продвижение наших войск и позволило избежать потерь среди личного состава. Мы с первого дня привыкли работать быстро, слаженно. От этого зависит жизнь. Получить медаль здесь, в данных условиях, очень приятно и достойно», — сказал Аскаров.

Военный неоднократно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью под ответным огнем вражеской артиллерии. Благодаря слаженной работе расчета РСЗО «Ураган» было обеспечено продвижение штурмовых групп и мотострелковых подразделений российских войск.

Ранее 26 октября в Минобороны рассказали о подвиге начальника связи реактивной артиллерийской бригады майора Станислава Матюнина, который своими действиями помог сохранить связь между расчетами бригады и тем самым позволил командованию по-прежнему корректировать работу РСЗО.

До этого, 24 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено с начала проведения спецоперации. Он уточнил, что в том числе было уничтожено 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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