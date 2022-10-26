Минобороны показало работу расчетов артиллерийских установок «Акация»

Минобороны России 26 октября показало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что артиллеристы ЮВО успешно поражают укрепления противника, скопления живой силы, колонны военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщило Минобороны, после выполнения боевой задачи расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить удары по целям ВСУ.

Ранее, 3 октября, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ с помощью САУ «Акация». Отмечается, что артиллеристы поражают все виды укреплений украинских военных, а также колонны военной техники, совершающие марш.

В августе Минобороны опубликовало кадры выполнения очередного задания расчетами артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО). Сообщалось, что расчеты продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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