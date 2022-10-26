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Сюжет:

Эксперт счел непризнание Крыма Западом причиной спецоперации

The New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием Крыма российским
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Запад мог не допустить спецоперацию России на Украине, если бы признал Крым частью России. Об этом написал в своей колонке для журнала The New Yorker обозреватель Кристофер Колдуэлл.

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«Есть что-то в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы России можно было предоставить право собственности на Крым, возможно, нашелся бы способ заставить ее прекратить боевые действия», ― пояснил Колдуэлл.

По его мнению, без этого Россия в видении президента страны Владимира Путина сталкивается с угрозой существования со стороны Запада.

«Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», ― добавил журналист.

Ранее, 3 октября, миллиардер и глава Tesla Илон Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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